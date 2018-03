Riigikogu maaelukomisjoni tänasel istungil on tähelepanu keskmes maapiirkonna ühistranspordi korraldus.

Maaelukomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul on maapiirkonna ühistranspordi korralduse probleemid aktuaalsed seoses läbiviidud haldusreformiga.

„Ühistranspordi korraldamine läheb üle regionaalsetele ühistranspordikeskustele. Bussiliikluse koordineerimine hakkab toimuma riigi ja kohalike omavalitsuste koostöös. Hästi toimiv ühistranspordivõrk on üheks võtmeküsimuseks maapiirkonna elujõulisuse tagamisel,“ rõhutas Kokk. Ta lisas, et peame põhjalikult analüüsima, kuhu on vaja suunata juulikuust lisanduv raha. Kas seda tuleks kasutada liinivõrgu tihendamiseks ja uute liinide avamiseks või tasuta ühistranspordiks olemasolevatel liinidel. Ta märkis, et kaugbussiliinidel on küll hea liiklus, aga pahatihti ei peatu buss seal, kus inimesed seda kasutada tahaksid. Kaaluda tuleks, kas saaks lisada peatusi sinna, kus on rohkem sõita soovijaid. Kui on olemas bussipeatus, siis peaksid seal olema ka turvalised ja mugavad ootepaviljonid, et inimestel ei tuleks bussi vihma ja tuule käes oodata.

„Uusi liine oleks vaja, vastavalt vajadusele ja nõudlusele. Lisaraha tulekul peame olema valmis seda otstarbekalt kasutama,“ toonitas maaelukomisjoni aseesimees Urmas Kruuse.

Kohalik kogukond oma esindajate kaudu ühistranspordikeskuses tunneb kõige paremini seda, milline peaks olema mõistlik liinivõrk ja kus peaksid olema bussipeatused. Hõreasustusega piirkonnas peab inimestel olema võimalus mugavalt liikuda tööle, kooli, poodi ja arsti juurde. Tihedama asustusega kohtades nagu linnade ümbrus peab aga hea liinivõrk olema atraktiivseks alternatiiviks erasõidukitele.