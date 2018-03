Kell 2.13 said päästjad teate, et Viljandimaal Põhja-Sakala vallas Suure-Jaanis Konsumi kaupluse hoones põleb SEB panga automaat. Väljakutse tegid politseinikud, kes said samale aadressile teate varguse katsest.

Viljandist saabunud patrulli jõudes ühtegi inimest näha ei olnud, oli aru saada, et automaadist on püütud sularaha kätte saada. Kuna masina juurest tuli suitsu, kutsuti ka päästjad. Meeskonna saabudes põles automaadi klaviatuur ja osaliselt ka sisemus leegiga, see kustutati pulberkustutiga. Tuli oli aga jõudnud levida ka ruumi, kus sularaha automaat asus, leegid olid läinud seina vahele.

Põleng teistesse ruumidesse ei levinud, küll oli aga suits praktiliselt kogu hoones.

Kas ja kui palju õnnestus pättidel raha varastada, politsei ei täpsustanud.