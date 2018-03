Ilmselt pole mitte kellelegi üllatus, et nii pesumasina kui nõudepesumasina suurimaks kuluks on elektrienergia. Mida aga ei teata, on see, et enamus kulust tekib just vee soojendamisel. Kuidas selle pealt säästa?

Kasutades oma elamises sooja vett, mis tuleb tsentraalsest süsteemist või toodab seda autonoomne katel, siis on juba üks lahendus olemas. Pesumasinates tuleks külma vee asemel eelistada sooja.

Enamasti tuleb kraanidest vett, mis on 40-50 kraadi ning sama temperatuuri juures saavad pesu ja nõud tavaliselt puhtaks. Vee liikumisel masinasse ta jahtub sõltuvalt masina ja ruumi temperatuurist 5-10 kraadi võrra. Kuid on veel üks oluline võit! Nimelt mida vähem peab masin vett soojendama, seda lühem on kogu pesu kestvus. Eriti on see nii juhtudel kui kasutada eelpesu, sest siis peab masin saavutama kahel korral soovitud veetemperatuuri.

Pesu loputamisel külma veega ei pruugi kõik pesuvahendi jäägid välja tulla. Selle tulemusena võib pesu jääda liigselt lõhnav ja veidi kõva. Loomulikult võib kasutada pesuloputusvahendeid kuid see on lisakulu- ja keemia.

On üks oluline asi, mida meeles pidada nii pesumasina, veekeetja kui kohvimasina juures. Kui masin on katlakivine ja pesuvahendite jääkidega koos siis kulub pesemiseks rohkem energiat, kuna viimased on halvad soojusjuhid. Kehvemal juhul võivad masinad läbi põleda ja tihti juhtub see sedavõrd suure kärgatusega, et vool lülitub süsteemist välja.

Eesti ettevõte Krauss Baltic OÜ toodab väga proffesionaalseid puhastusvahendeid nii nõudepesu- kui pesumasinatele. Nõudepesumasina puhastusainet saab kasutada lisaks veekeetjatel ja kohvimasinatel katlakivi ning muude jääkide eemaldamiseks.

Kraussi hitt-tooteks on kujunenud torupuhastusaine, mis on ligi 20 korda tugevam tavapoodides müüdavatest produktidest. Lisaks juuste ja toidujääkide lõhustamisele suudab see lahti sulatada ka külmunud äravoolutorud, sest graanulid kokkupuutel veega tõstavad torustikus temperatuuri kuni 80 kraadini (torustikule on see ohutu). Kraussi tooted on oma tõhususe poolest profitooted, kuid loodud on nad siiski tavakasutajatele olles täiesti ohutud nii inimestele kui masinatele.

Krauss loodi oma vajadustest lähtuvalt ja on klientide poolt palavalt tunnustatud. Tänu sellele võib leida Kraussi tooteid jaemüügist nii Tallinnas kui Kuressaares ja alates märtsist on puhastusained saadaval kõikides Magaziini kauplustes.

Muide, MAGAZIINIS kehtib märtsi lõpuni kampaania, mille jooksul on hinnad eriti magusad ja loosi läheb 500 eurot sularaha! Kuidas loosist osa saada, vaata Kraussi Facebooki lehelt.

Hoidke silma peal ka Kraussi kodulehel, sest tihti tehakse sooduspakkumisi ning käimas on põnev kingiloos, millel võitjaid on kolm.