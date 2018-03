Eesti Üliõpilaskondade Liit ei nõustu rektorite väitega, et tasuta kõrgharidus on oma aja ära elanud. Üliõpilaste hinnangul tasuline kõrgharidus ülikoolide tänaseid probleeme ei lahenda ja kõigepealt tuleks korralikult lõpule viia viie aasta eest jõustunud kõrgharidusreform, rääkis "Aktuaalne kaamera".

Üliõpilaskondade liit märgib, et tänane kõrgharidussüsteem ei ole täiuslik. Samas ei leia nad, et praegu kehtivast tasuta kõrghariduse süsteemist loobumine oleks mõistlik.

"Kindlasti tuleb rektorite nõukogu tänada üldse selle teema algatamise eest, sest see on oluline debatt. Ja me ise näeme ka, et süsteemis on puudujääke, aga kui me hakkame täna tasuta kõrghariduse süsteemi lõhkuma, siis me tegelikult kaotame palju tudengeid oma kõrgharidusmaastikult. Nad lähevad välismaale ära, kus on samamoodi paljudes Skandinaavia riikides tasuta kõrgharidus ja miks nad peaksid siia Eestisse siis sel juhul jääma," ütles Eesti Üliõpilaskondade Liidu juht Britt Järvet.