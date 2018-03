1996. aasta veebruari lõpus astus kapo peakontorisse Keskerakonna nõunik Hardo Aasmäe ning teatas, et partei rahaasjad ei klapi ja tšekkidel on võltsitud allkirju. Ja Eesti Ekspress oli kirjutanud, et allilm on rahastanud nii Keskerakonda kui ka selle endist esimeest Edgar Savisaart.

Parajasti oli tulekul parteikongress. Võimuvõitlus erakonna endise esimehe ja uue esimehe Andra Veidemanni vahel kees üle ääre. „Ega meie öelnud, et kirjutage avaldus, ise ta tuli avaldusega,“ ütles Postimehele Aasmäe kohta kapo toonane juht Jüri Pihl, et eeluurimine algatati kõigi asjaolude kontrollimiseks.

5. märtsil 1996 külastas kapo Keskerakonna toonast bürood Standardi majas. Ühed väitsid, et korraldati läbiotsimine, teised, et lihtsalt võetus. Peasekretär Küllo Arjakase sõnul sai kaitsepolitsei nende soovitud erakonna arvelduskontole tehtud sisse- ja väljamaksete kviitungite koopiad. Ühispangast oli kahes osas välja makstud 35 000 ja 15 000 krooni. Arjakese sõnul oli tegemist palga- ja üürirahaga ning Andra Veidemannile ostetud mobiiltelefoni eest tasumisega.

Pihl ütles riigikogu erikomisjonile, et jutt Savisaare rahastamisest allilma poolt hakkas kurjategijate keskel liikuma juba peaaegu aasta tagasi.