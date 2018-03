Eelmisel esmaspäeval võttis Prantsusmaa politsei kinni mehe, kes kahtlustuse järgi vägistas nädalapäevad varem naise teisel pool Belgia piiri. Piiriäärses linnakeses Pont-sur-Sambre'is elav 57aastane mees tunnistas ülekuulamisel, et on läinud sajandi 90. aastatest alates naiste kallal vägivallatsenud, kirjutab uudisteportaal France24.

„Minu ohvriks on langenud umbes 40 naist,“ ütles ta ülekuulamisel prokurör Jean-Philippe Vicentini sõnul. Seekord suutis ohver öelda politseile ründaja auto numbri ja samas autos kurjategija Pont-sur-Sambre'is kinni võetigi. Uurijad leidsid vägistaja DNA, mis annab alust kahtlustada teda veel mitmes seksuaalkuriteos alates 1996. aastast. „Me olime kindlad, et ta on vägivallatsenud 19 naise ja tütarlapse kallal, kuid ta ise nimetas palju suurema numbri,“ ütles prokurör.

Mees ründas ohvreid enamasti varavalges. „Ta jooksis neile selja tagant kallale, alati kindad käes ja kui ta ei kandnud maski, siis surus kübara sügavale pähe nii, et see näo varjas,“ kirjeldas Vicentini. „Ülekuulamisel ütles ta, et tegutses hetke ajel, ei suutnud enam oma himu kontrollida.“

Politseiteates ajakirjanikele öeldakse, et mehe noorim ohver oli 13aastane, mõnel oli vanust 17 aastat. „Lähedase jõe järgi Sambre'i sarivägistajaks kutsutud meest otsis politsei aastaid, võttes varasematelt kahtlusalustelt kümneid DNA-proove, kuid ükski neist ei klappinud.