Parlamendivalimistest on varsti pool aastat möödas, kuid alles eile selgus rõõmusõnum paljudele: sotsiaaldemokraadid lähevad Angela Merkeli neljandasse valitsusse. Rohkem kui 460 000 kirja teel hääletanud sotsist (78 protsenti partei liikmeskonnast) oli kaks kolmandikku nõus taas kord asuma CDU/CSU nooremaks partneriks.

Noored sotsiaaldemokraadid seisid valdavalt sellele vastu, sest koostöö Merkeliga pole varem kuigi tulemuslikult sujunud ning on aiva vähendanud partei poolehoidu sakslaste seas. Kuid valitsussemineku otsustasid alalhoidlikumad parteiliikmed, kes kartsid uusi valimisi ja parempoolsete populistide AfP (Alternativ für Deutschland, „alternatiiv praegusele Saksa poliitikale“) võimalikku suurt edu. Juba praegu on AfP suurim opositsioonipartei, mis annab talle võimaluse valitsuse ettepanekuid läbi kukutada, ja küsitlused näitavad, et kui kohemaid korraldataks parlamendivalimised, siis saaksid nad rohkem hääli kui sotsiaaldemokraadid. Kindlasti meelitas sotsiaaldemokraate valitsussemineku kasuks otsustama ka see, et nad saavad rahandusministri portfelli, mis on valitsuses peaaegu sama kaalukas kui Merkeli oma.

Sotside sisevõitlus jätkub

Uute valimiste hirmus saadud tulemus ei too kahtlemata rahu sotsiaaldemokraatide õuele ja sisevõitlus jätkub. Lahkhelide suurust näitab kas või see, et kiiruga parteijuhiks valitud endine Euroopa Parlamendi juht Martin Schulz sunniti kiiresti lahkuma ja tema ajutiseks asendajaks sai Olaf Scholz, kes eile teatas, et ministrikohad jaotatakse uues valitsuses sel nädalal ja sotsid nimetavad sinna soolise võrdõiguslikkuse nimel kolm naist ja kolm meest, poliitikas nii uusi kui ka vanu tegijaid. Tema meelest peaks uus valitsus paari nädalaga toimekaks saama. Saksa ajakirjanduse andmeil pannakse valitsus Bundestagis ametisse 14. märtsil.