Seekordses "Seitsmeste uudiste" nädalakokkuvõttes debateerivad valitsuse ja Tallinna teemal keskerakondlane Aivar Riisalu ja reformierakondlane Valdo Randpere. Muuhulgas ütles Riisalu, et sotse ei peaks Eesti ühiskonnas üldse olema.

"Miks on Keskerakonnal mind vaja? Keskerakonnal on mind vaja sellepärast, et ma olen väga karismaatiline liider. Ma olen väga oluline inimen Keskerakonna tuleviku kujunudamisel, kus Eesti vabariigi poliitiline kaart väga suure tõenäosusega eeldab, et Keskerakond peab hakkama valitsust jagama Reformierakonnaga. Nagu öeldakse, Reformierakonna demagoogidele vastuseismiseks, näiteks on vaja vaigistada Valdo Randpere - seda teeb Aivar Riisalu," selgitas Riisalu Randperele, miks ta üldse Keskerakonda naases.