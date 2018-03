Kes ei mäletaks seda vanavanemate poolt naljaga pooleks öeldut: "Tüdruk, tahad suuremaid tisse, söö saianukke!" Nali naljaks, aga meie räägime Palja Porgandiga seekord hoopis kõhule kogunenud rasvarullidest, mis on kordades ebameeldivamad, kui väikesed rinnad. Kevade lõhn on juba ninas ja kaugel see suvigi enam on ning siis näeme oma kehi katmas üha vähem riidekihte. Kes on talvel kõvasti trenni teinud, kes sügavat talveund maganud… Sellegipoolest laiub kõigil peas üks mõte: “Kas ma olen rannahooajaks valmis?” Naistel on kõige problemaatilisem kehaosa kõhupiirkond, kuna paratamatult ladestub sinna suurem osa rasva. Muidugi sooviksite näha nüüd videoõpetust, kuidas viie minutiga saada lame kõht või, mis veel parem, sexikas six-pack

Kõhulihaseid on paljudel väga raske toniseerida ning nähtavaks treenida. Miks? Sest see piirkond sõltub rohkem meie toitumisest kui lihasharjutustest. Treeni kasvõi iga päev kõhtu, kuid kui sööd iga päev rämpsu, siis on tulemused sama reaalsed kui jõuluvana – ootame küll, aga kunagi ei näe!