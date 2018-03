Vormsi jäätee, mis vajutavat kohalike elanike arvates saare huviliste tulva all kaldu, kergitab loogilise küsimuse, kellele maanteeamet selliseid teid teeb ja milleks üldse raha kulutab. Saarte elanikud on pahased, et jääsõidust närvikõdi otsiv mandrirahvas tuleb nende maa neitsilikkust tallama.

Jäätee reserveerimine ainult saareelanikele tundub aga jälle diskrimineerimisena. Tee rajamiseks kulub ju raha ning pealekauba peab mandrirahvas niigi pea poole väiksema keskmise palgaga saari praamidotatsioonide ja saarlastele odavamate sõidupiletite kujul üleval.

Praeguseks on jääteed taandunud pigem eksootiliseks lühiajaliseks meelelahutuseks, mida võib kas või juba seepärast ehitada lasta, et selleks vajalikud oskused kaduma ei läheks.

Kas pole aga imelik, et nüüd, kui käigus on uued praamid, mis pidid tagama sujuva ühenduse igas olukorras, pole korralikku ühendust Hiiumaaga. Ajal, kui mandrirahvas lustib jääteedel, on aga Hiiumaa muust maailmast ära lõigatud. Aeg-ajalt ette tulev madal veetase ei saa ju üllatus olla. Kas tulnuks siis tellida sellise süvisega praamid, mis lubaksid sõita ka madala veega või süvendada kanalit uutele laevadele sobivaks? Kumbagi ei tehtud. Aga miks?