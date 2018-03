Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski väide, et tal on alkoholiteemast kopp ees, vastab kindlasti tõele, kuid selles väites peitub palju ohte, millega peaks nii Ossinovski, valitsus kui ka isegi opositsioon arvestama. Sotside juht veab temaatikat, mis ei meeldi ja ei saagi meeldida, sest aktsiisipoliitika tähendab üldjuhul hinnatõusu ja kui hinnatõus puudutab teemat, mis on inimestele kallis, on olukord eriti hull. Alkohol on eestlasele kallis – (kahjuks) mitmes mõttes. Kuid siin peitub olukorra keerulisus. Sotside viimatise 8-protsendilise reitinguga pole mõtet liiga suurejoonelisi tulevikuplaane teha. Eesti poliitlähiajalugu on näidanud, et mingil hetkel kaovad aated ja need asenduvad poliittehnoloogiaga, kus esikohal pole Eestis elav inimene, vaid võimul püsimine. Tõsi, sotsidel tuleb mõelda, mis on sedavõrd madala hinnangu põhjuseks ja kuidas sellest pääseda.

Olukorra muudab seda keerukamaks tõik, et valimiseelsel aastal pole teised erakonnad kuigi sügavalt huvitatud aktsiisiprobleemile mõistliku lahenduse leidmisest, sest tore on vaadata, kuidas sotsid omadega rappa vajuvad, samal ajal kui Keskerakond tõstab (vähemalt sõnades) jõuliselt pensioneid ja parandab vaesema rahva toimetulekut. Küll aga tuleb sotse tunnustada, et nad pole lasknud end segada kriitikast ja on seni aktsiisipoliitikale truuks jäänud. Kuid see kindlus hakkab mõranema.

Esialgne statistika näitab, et 2017. aastal suri Eestis eelmisel aastal alkoholi tarvitamisest põhjustatud haiguste tõttu 419 inimest. 2016. aastal suri samal põhjusel 465 inimest. Vahe on 46 inimest. 46 elu.