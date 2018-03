Alkoholi piirikaubandus mõjub terve piirkonna majandusele ergutavalt. Nii on veendunud nii Valga vallavanem kui Läti poole Valka linnapea. Sellenädalast alkoholiaktsiisitõusu nad piirikaubandust lõpetavaks ei pea.

Valkas on praegu viis alkoholile keskendunud poodi. Kuid linnapea väitel on arenemas ka muud poed ja söögikohad.

"Linna poolt vaadates on see tähtis osa meie majandusest," märkis Valka linnapea Vents Armans Krauklis ning kinnitas, et piirilinnas ei käida sugugi vaid odava alkoholi järel. "See on töökohad ja inimesed, kes tulevad siia Eestist, ei osta mitte vaid neid kaupu, vaid lähevad teistesse poodidesse ja söögikohtadesse."