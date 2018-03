Kujutage ette situatsiooni – ühes ruumis on Getter Jaani ning terve trobikond vara- ja hilisteismelisi. Ometigi pole lauljanna ürituse suurim staar. Ei, selleks on tuleviku tähed. Sotsiaalmeediastaarid. Jahmatavad juutuuberid.

On pühapäeva pärastlõuna. Cinamon Kosmos on otsast otsani noori särasilmseid inimesi täis. Tunnen ennast pisut ebamugavalt. Külastajate keskmine vanus on siiski ju 13-14, mina aga hoian kramplikult kinni enda kahekümnendate viimasest aastast. Ometigi tunnen, et kohalolek on vajalik. Tahame me seda või mitte, ent sotsiaalmeedia on igasuguse meedia uus suund ning selle peale tusaselt turtsatada oleks ülimalt lühinägelik. Pigem lähen vooluga kaasa.

Tegemist ei ole esimese korraga, mil hakkajad noored erinevate sisuloojate ponnistusi tunnustavad. Kuigi mullust katsetust võib teoreetilisel tasandil kiita, siis üldiselt jäi mulje, et tegemist oli siseringi üritusega, kus sõbrad üksteisele õlale patsutasid ja puidust karikaid jagasid. Tänavu on eelnenud vigadest õppust võetud. Puit on minevik, produktsioonitase tuntavalt parem, nominentide nimistu mitmekesine ning õhtujuhid on palgatud väljaspoolt videosfääri, et ei tekiks seda piinlikku momenti, kus võitja väljakuulutaja ja auhinnasaaja üks ja seesama inimene on. Aga see selleks.