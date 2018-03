Vähene seks on probleem üksnes siis, kui inimene ise seda probleemiks peab. Samas võivad libiidolangust põhjustada ka mõned haigused nagu näiteks diabeet või südametõved. Samuti võivad sugutungile laastavalt mõjuda mõned retseptiravimid või keerulised elusündmused. Rahvusvaheline seksuaalkäitumise ja elustiili küsitlus paljastas septembris, et näiteks Inglismaal kaotas huvi seksi vastu kolmeks või enamaks kuuks tervelt 34 protsenti seksuaalselt aktiivsetest naistest ning 15 protsenti seksuaalselt aktiivsetest meestest.

On see üldse probleem?

Kurnatus, stress, ravimid ja oskamatus seksida – kõik see võib su seksielule kehvasti mõjuda. The Guardian annab seitse nippi, kuidas tagasi ree peale saada ning oma libiido üles ärata.

Suhteprobleemid on üks sugutungi languse peamised põhjuseid. Uuringud on paljastanud, et kui sul on partneriga seksist keeruline rääkida või selles osas esineb valehäbi, on ka probleemid kergemad tekkima. Enamasti lõpeb seksiteemaliste vestluste vältimine varem või hiljem ka seksi vältimisega. Ka see, kui su partneril on teistsugused eelistused või ta eelistab seksida sagedamini või harvemini, kui sina tahaksid, mõjutab paratamatult paari seksuaalelu. Sel teemal rääkimine võib aga viia lahenduste ja ka mõlemapoolse libiidotõusuni.

Puhka end välja

Väsimus on kiretapja. Testosteroonil on mehe sugutungi osas oma roll mängida. Ühest uuringust selgus, et kui mees magab öö jooksul vähem kui viis tundi, võib tema testosterooni tase langeda 10–15 protsenti. Unepuudus mõjub kehvasti ka naiste libiidole. 2015. aasta uuringust selgus, et naised, kes magasid öö jooksul ühe lisatunni (võrreldes tavapärasega), seksisid järgmisel päeval suurema tõenäosusega.

Proovi üksi

Uuringud on näidanud, et naised masturbeerivad märksa vähem kui mehed. Ometi on selgunud, et masturbeerimine võib mõjuda küllaltki hästi: inimene saab aru, mis talle meeldib ning ta muutub oma keha suhtes enesekindlamaks. Lisaks mängib ise endaga tegelemine olulist rolli just pikaajalistes suhetes. Naised ei naudi sageli seksi, kuna nende partner ei ole nende rahuldamises just kõige osavam. Kui naine ise vastavad nõksud kätte õpib, saab ta ka oma partnerit suunata.

Fantaseeri

Seksist fantaseerimine mõjub sugutungile hästi. Seksist unistamine, erootilise raamatu lugemine või kasvõi porno vaatamine võib teinekord libiidoga imet teha.

Lõdvestu

Inimesse on kodeeritud nii nimetatud "võitle või põgene" süsteem, mis aitab meil keerulistes või isegi ohtlikes olukordades toime tulla. Paraku võib see süsteem mõjutada meid ka laiemalt ja avaldada toimet näiteks meie seedesüsteemile, immuunsusele või ka seksiisule. Kui oled hiljuti kogenud suurt stressi, on arusaadav, et sul pole seksiisu. Küll aga peaksid sel juhul mõtlema puhkusele ning sellele, kuidas tekkinud pingeid maandada. Seejärel tuleb ka seksiisu tagasi.

Tablettidest ei maksa alati abi otsida