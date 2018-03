Psühhoterapeut selgitas, et kui väike beebi jääb päevaks otsaks ilma emata, tekib tal järsk kortisooli ehk nn stressihormooni tõus. Komisar lisas, et töötavad naised veedavad oma beebidega sageli päevas vaid 90 minutit. Selle tulemusel esinevad lastel sageli ka uneprobleemid, kuna nad otsivad öösel ema tähelepanu.

New York Posti videos rääkis Komisar, et on oma töös märganud epideemilist lasta vaimsete häirete tõusu. Naine asus teemat uurima ning tema meelest on põhjuseks see, et paljud emad lähevad oma laste kõrvalt liiga vara tööle tagasi.

"Meie ühiskond ütleb naistele, et minge tööle tagasi, tehke mis te tahate, lapsed saavad hakkama ja nendega on kõik korras. Aga nendega ei ole kõik korras," kinnitas Komisar, et väikese beebi pideva emahooleta jätmine ei saa lapsele kuidagi hästi mõjuda.

Psühhoterapeut selgitas, et on oma töös märanud järjest rohkem järjest nooremaid lapsi, kellel on vaimse tervisega probleemid. See ärgitas Komisari uurima, mis neid probleeme põhjustab. Uurimise käigus selgus, et väga sageli on laste terviseprobleemide taga emaga veedetud vähene aeg. Ainsaks stressileevendavaks teguriks beebidele ongi nende ema kojunaasmine.

Kolm aastat lapsega kodus

"Laste päevahoid on kõige kehvem variant," märkis psühhoterapeut. "Sa võtad väga väikese lapse ja asetada ta olukorda, kus tal on palju uusi tegureid ja palju hirmu. See ei ole beebile loomulik keskkond."

Et eemalolekust tingitud kahjut veidikenegi vähendada, soovitas Komisar kahte asja. Esiteks, kui ema lõpuks töölt koju tuleb, peaks ta pühenduma ainult lapsele ning unustama kõik nutividinad. Teiseks peaksid emad laskma enda beebidel kauem üleval olla, mitte neid juba poolteist tundi pärast kojujõudmist magama kupatama.