„Eesti laulu“ finaalis jäi silma, et Elina Nechayeva (26) tiimis oli ka üks salapärane mees, kelle näol on tegu Elina kallimaga. Nechayeva on varem Kroonikas rääkinud, et tema südame on vallutanud ettevõtja David, kuid laulja polnud veel valmis avaldama, kellega tegu on.

„Kuna me ei ole väga kaua tuttavad olnud, siis leian, et sellest rääkida on vara, mitte veel… Võin vaid öelda, et tema nimi on David ja ta on ettevõtja. Ma olen praegu väga õnnelik, väga õnnelik naine! Kui sellest saab kunagi ametlik suhe, siis võib sellest kirjutada,“ ütles Elina. „Kui inimesed on ametlikult koos, pitsatid ja allkirjad pandud! Siis võib rääkida tervele maailmale.“

Samas intervjuus tunnistas naine, et just tema kaaslane inspireeris teda armastusest rääkiva loo „La forza“ sõnade kirjutamisel. Seega võib öelda, et suur armastus tõi Elinale ülekaaluka võidu!

Õhtulehele teadaolevalt on tegu ettevõtja David Pärnametsaga (41), kes kuulub hulga firmade juhatusse. Muu hulgas on David koogikuninganna Angeelika Kangi kõrval ka kohviku Katharinenthal peremees. Elina ja Davidi vanusevahe on lausa 15 aastat.

Hiljuti rääkis Elina mehest ka „Seitsmestele“ antud intervjuus. „Jah, eks see armastuse tunne on väga eriline,“ ütles Elina, üleni särades. „See on suurepärane mees,“ jättis ta aga siiski paljastamata, kellega tegu. Küsimusele, millega mees ta ära võlus, vastas Elina, et väga oluline on inimese hingelisus. „See kõik komplekt kokku. Kui inimene saab aru ja hindab seda, mida sa teed, hoolitseb, aitab ja armastab, siis on kõik hästi.“