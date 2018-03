Kell 17.13 anti häirekeskusele teada, et sama maja korterist leiti vingumürgituse kahtlusega teadvusetu mees ja kaks inimest, kes ei ilmuta elumärki. Kiirabi tunnistaski 48aastase naise ja 28aastase mehe surnuks, viis teadvuseta 52aastase mehe haiglasse ja vaatas läbi ühe elaniku, kes kaebas halva enesetunde üle. Päästemeeskond tegi kindlaks, et vingugaasi tase ei ületa normi. Kohtumeditsiini ekspert selgitab omakorda välja ohvrite surma põhjuse. Viimased leiti korterist, mis paiknes elamise all, kuhu tehti hommikul väljakutse. Päästjad ei pääsenud siis hukkunute korterisse sisse.

Häirekeskus sai reedel kell 9.21 teate, et Kohtla-Järvel Ahtme linnaosas Lehola tänaval kukkus gaasiküttega kortermajas noor naine kokku. Kaheksa tundi hiljem, kui saadi juba teine väljakutse, leidsid päästjad majast kaks surnut. Elanike arvates olid nad majas hommikulgi. Kohale läinud päästemeeskond mõõtis korteri õhus oleva vingugaasi taset, mis oli üle normi ja kutsusid välja gaasiteenistusfirma. Viimane keeras gaasikraani kinni, päästjad tuulutasid toa ja mõõtsid uuesti vingugaasi taset, mis oli langenud normi piiresse. Nad kontrollisid üle ka kõik teised korterid, kuhu neil oli võimalik sisse pääseda, ning elanikud evakueeriti ohu möödumiseni majast välja. Seejärel tehti ka kolmas, lõplik mõõtmine, millega tuvastati, et vingugaasi tase on normis ja inimesed lubati tagasi korteritesse. Sündmuskohale jäi gaasiteenistusfirma, et selgitada välja juhtunu põhjus ja kõrvaldada probleem. Kiirabi vaatas läbi ka kõrvalkorteris viibinud seitsmekuuse lapse, kellel olid hingamisraskused.

„Palusime, et päästjad avaksid Igori korteri ukse, kuid meile öeldi, et neil pole selleks õigusi,” rääkisid Delfile samas majas elavad Oksana ja Tatjana, kes usuvad, et hukkunud olid juba hommikul, kui päästjad tulid esimese väljakutse peale kohale, selles elamises.

Päästjad kinnitasid, et rääkisid hommikul naabritega, kelle sõnul polnud korteri omanikku kodus. Samuti kontrollisid nad elamist õuest aknast, kuid ei näinud midagi, mis viitaks, et keegi võiks seal viibida. Päästjad ütlesid naabritele, et kui korteriomanik koju tagasi jõuab, peab ta oma ruume tuulutama. Gaasiteenistusfirma keeras majas gaasi juba hommikul kinni. See nii kauaks, kuni tehnilise järelevalve amet teeb ekspertiisi ja lubab jätkata gaasiseadmete kasutamist. Reede õhtul mõõtsid päästjad veel kord vingugaasi taset. See oli normi piires ja elanikud lubati tagasi korteritesse, kuid neil keelati kütmiseks ja vee soojendamiseks gaasi kasutada.„Mingit haisu polnud,” meenutas haiglasse toimetatud Ilja (22) venekeelsele Delfile. „Kõik oli täiesti tavaline, oli vaid seletamatult halb enesetunne.”

„Maagaas pole mürgine,“ on Eesti Gaasi kodulehel kirjas. „Küll aga on sellel ebameeldiv lõhn, et gaasi väiksemadki lekked oleksid kergesti avastatavad.“ Kui maagaasi põlemisel pole mingil põhjusel selleks küllaldaselt õhku, tekib süsinikoksiid (CO) ehk vingugaas. See on mürgine ja tõkestab isegi väikestes kogustes hapniku transporti veres.

Alates tänavu 1. jaanuarist muutus vingugaasiandur Eestis kohustuslikuks. See tuleb panna kõikidesse eluruumidesse, mida köetakse gaasiga või milles on korstnaga ühendatud gaasiseade, näiteks veesoojendi. Samuti soovitab päästeamet panna anduri sinna, kus on puudega köetav ahi, kamin või pliit.

Vingugaasiandur hakkab tööle juhul, kui gaasi tase õhus läheneb sellele, mis on on ohtlik tervisele. Andurita pole vingugaas tuvastatav, sest see on värvitu, lõhnatu ja maitsetu. Mürgituse esimesed tunnused on peavalu, peapööritus, väsimus ja iiveldus. Ärkvel olles ei pruugi neid sümptomeid vingugaasiga seostada ning une pealt ei taju üldse midagi.