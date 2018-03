„Kui olime „Eesti laulu“ kahekümne hulka saanud, helistas saate produtsent Mart Normet ja pakkus välja, et me võiks kohtuda ja „La Forza“ produktsioonist rääkida,“ meenutab muusika kirjutanud Mihkel Mattisen. „Ta ütles otse välja, et üks asi talle ei meeldi. Leidis, et meie produktsioon lämmatab Elina vokaali, et kas me saaksime talle rohkem õhku anda. Ta jutus oli iva!“

Laulu meloodia ja harmoonia jäid samaks, aga loo produktsiooni tegid Mihkel Mattisen ja Timo Vendt ümber. „Totaalselt ümber!“ kinnitab Mattisen. „Vahel on hea saada tagasisidet nii öelda tavakuulajalt. Muusikat on raske sõnadesse panna, aga andsime Elina häälele muusikas õhku juurde ja tegime loo minimalistlikumaks,“ annab Mattisen endast parima, et muudatusi selgitada. „Väga raske on ära lõhkuda see, mille kallal oled palju vaeva näinud. Keeruline, aga huvitav!“

„La Forza“ esimenegi vormimine algas Mattiseni sõnul puhtalt pinnalt. Kui nad Muhumaal Swingersitega pulmas mängides samuti seal esinenud Elinaga kohtusid, nõustusid mehed kohe, et temaga tasub koostööd planeerida. Mõeldud tehtud ning Mattisen ja Vendt hakkasid kirjutama spetsiaalselt Elinale mõeldud laulu.