Pühapäeval suri Poolas Poznańi lääneosas majavaringu tagajärjel kolm inimest ning 22 sai viga, kui majas toimus gaasiplahvatus.

České Noviny kirjutab, et neljakorruselises majas toimus gaasiplahvatus. Õnnetuse tagajärjel on seni teadaolevalt hukkunud neli ning vigastada saanud 22 inimest. Kohapeal töötab üle 160 tuletõrjuja kes otsivad majast ellujäänuid. Päästjad on palunud lähedalasuva kiriku kelli mitte helistada, et majas kuuldeaparaadiga töötades võimalikult palju inimesi rusude alt üles leida.

Majas on umbes 20 korterit. Naabrid on rääkinud, et kuulsid hommikul plahvatuse ajal tohutut müra. Õnnetusse sattunud maja oli ehitatud enne teist maailmasõda. Praeguseks on neljakordsest majast kolm korrust kokku varisenud.