Pühapäeva pärastlõunal on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel kuivad. Ilm on selge ja sajuta.

Uus nädal ilmarindel suuri muutusi kaasa ei too. Vaatamata alanud märtsile jätkub talvine ilm ning lisaks külmakraadidele võib ka lund juurde sadada.

Riikliku Ilmateenistuse ennustuse järgi läheneb esmaspäeval Läänemerelt madalrõhulohk, kuid Eestini see veel ei ulatu. Puhub nõrk idakaare tuul, päeval tugevneb kagutuul veidi. Õhutemperatuur on öösel -15..-21, saartel rannikul kohati -11, päeval -5..-11°C.

Teisipäeval jõuab madalrõhulohk meie kohale ja mitmel pool sajab vähest lund. Puhub mõõdukas idakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel -9.. -15, saartel -4..-9, päeval -3..-8°C.

Teisipäev (Ilmateenistus.ee / kuvatõmmis)

Kolmapäeval öösel jääme veel väheaktiivse madalrõhulohu mõjuvälja ja kohati sajab lund, päeval suureneb kirde poolt kõrgrõhuharja mõju ja ilm on olulise sajuta. Puhub mõõdukas, sisemaal nõrk idakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel -7..-13, saartel -3..-7, päeval -3..-6°C.

Kolmapäev (Ilmateenistus.ee / kuvatõmmis)

Teeolud

Teised jääteed on hetkel tavapäraselt avatud, kuid Rohuküla–Sviby (Vormsi) jäätee on pühapäeva õhtul kontrolliks suletud.

Maanteeamet tuletab meelde, et juhi kohustus on enne sõidu alustamist kontrollida, et tema ja sõitjate turvavööd oleks kinni ja peatugi reguleeritud vähemalt pealaega tasa.

Liiklejatelt ootame infot teeolude kohta telefonil 1510.