Seda, et Elina Nechayeva "Eesti laulu" superfinaali võitis, teame me juba kõik. Nüüd on teada ka täpsed numbrid, kui palju keegi hääli sai ja Elina võit oli ülekaalukas - naine sai superfinaalis 43 445 häält (70%), Stig Rästa saagiks oli 9686 häält (16%) ning Vajé sai 8506 häält (14%).

Vaata, kuidas hääletasid rahvas ja žürii eilses finaalis:

1. hääletusvoor: