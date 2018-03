Seda, et Meelis, kes polnud varem ühtegi saadet juhtinud, tegi oma debüüdi nii suurejoonelises telesõus, peab ta ka ise uskumatuks. „Lugu sellest, kuidas ma sinna sain, on aga väga lihtne. Mart Normet helistas mulle eelmisel aastal ühel õhtul,“ selgitab ta. „Päris hilja. Pärast kümmet ehk isegi. Ütles, et tal on hull idee, ja pakkus mulle Ott Sepaga kampa lüüa ja finaali juhtida. Minu esimene reaktsioon, kui ma õigesti mäletan, oli vist „oota-oota, ah, mida?““ naerab mustkunstnik. „Seda, kust tal see hullumeelne idee tuli, polegi ma temalt küsinud!“ tuleb Meelisele ootamatult pähe.

„Eesti laulu“ finaalis esimest korda telesaadet juhtinud mustkunstnik Meelis Kubo meenutab, et üritas saate proovides silmadega publikut leida ega suutnud kaamerale keskenduda, sest oma töös on ta ju harjunud suhtlema saalis istuva rahvaga. „See tundus pildis eriti naljakas. No mis sa vahid ringi, vaata nüüd kaamerasse!“ ilmestab ta.

Seda enam kiidab Meelis saatemeeskonda, kelles tema sõnul kogu maagia peitubki. „Seal oli sadu inimesi, kes sünkroonis töötasid. Nemad tegid saatejuhtimise võimalikult lihtsaks. Lavalt maha tulles olid juba ees assistendid, kes meid õigesse kohta viisid. Saime kogu aeg kätte õiged tekstikaardid ja ka rekvisiidid olid alati omal kohal just selleks, et meie saaks saatejuhtimisele keskenduda,“ kiidab Meelis koostööd.

Märt Avandi kingade täitmisele ei mõelnud

Värske saatejuht on kuulnud juba kommentaare, et kõik olevat hästi sujunud, ning leiab, et sõu vedamine õnnestus tänu usinale proovide tegemisele. „Öeldi, et nii palju proove polegi varem tehtud,“ teab Meelis. Siiski juhtus mustkunstnikul väike viperus. „Ütlesin žüriis olnud Läti „X-Factori“ võitjale Artursile kogemata Grits,“ tunnistab Meelis piinlikku apsu. „Mulle aga tundus, et keegi ei pannudki seda tähele. Kui ma pärast Artursi ees vabandust palusin, siis tema ainult naeris ja võttis seda väga rahulikult,“ sõnab Meelis.

Koostöö kaassaatejuhi Ott Sepaga, kes kirjutas saatele ka stsenaariumi, sujus Meelisel hästi. „Ott on super... super... supermees!“ läheb Meelisel hetk, et partneri kirjeldamiseks õige sõna leida. „Ta on väga lahtise peaga ja alati mõttega kohal. Seda nii proovides kui ka niisama rääkides,“ kiidab Meelis. „Kui saates juhtus, et nüüd on vaja 20 sekundit lihtsalt ära täita, tegi ta seda mängleva kergusega ja nii, et kõigil oli lahe ja tore!“

Märt Avandi asendajaks Meelis ennast ei pea. „Ma ei mõelnud sellele kordagi. Keskendusime oma asjale ja ka produktsioonitiimiga tegime kohe selgeks, et see on ikkagi teine tandem ja mingeid paralleele ei hakka tõmbamagi,“ kinnitab mustkunstnik.