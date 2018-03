Raadio 2 saates "Olukorrast riigis" märkis saatejuht Ahto Lobjakas seoses Danske panga Vladimir Putini klanni rahapesuskandaaliga, et kui Eesti ei suuda oma territooriumil regulatsioone kehtestada, siis milleks üldse riiki vaja on.

"Eriti karm on, et Eestis pole piisavalt tähelepanu saanud lõik The Guardiani tekstist, kust me loeme, et Tallinnas tulid kaks Lantanaga seotud inimest Danske panga osakonda sellel teemal rääkima panga esindajatega ning ütlesid viimastele, et kas te tõesti arvate, et võite nüüd ohutu tundega õhtul koju minna," ütles Lobjakas ERRi uudisportaal vahendusel.

"See juhtus Eesti õigusruumis, Eestis toimiva panga kontoris, mis tähendab seda, et peale selle, et meil raha pestakse Vene võimude poolt nagu ise tahetakse - meil puudub igasugune ülevaade ja kontroll. Kui meie õiguskord on selline, et neil on võimalik selliseid ähvardusi teha ja midagi ei juhtu, siis see on nagu 90ndate algus oleks naasnud ja kõik need kapo ja teabeameti aastaraamatud on lihtsalt enesepropaganda, avalikest materjalidest kokkukirjutatud propagandistlik materjal, millel Eesti tegelikkusega on pistmist minimaalselt," leidis Lobjakas.

"Pankurite asi on kasvatada oma portfelli, pankurite asi on teenida raha ja selge on see, et iga panga tegevjuht võimaluse avanedes seda ka kasutab ja eks nii on läinud ka Danske pangas," arvas teine saatejuht Andrus Karnau ja lisas, et ta usub ta siiski jätkuvalt, et Eesti pangandus on puhtam rahapesu mõttes kui on Läti pangandus olnud.