Veel enne, kui "Eesti laulu" tänavused poolfinaalidki käima olid läinud, ennustati Eurovisioni uudiste portaalis eurovisionworld.com Eestile juba esikohta. Vahepeal oleme esiviisikus üles-alla liikunud, kuid nüüd kui Eesti eurolaul valitud on, oleme taas esikohal.

(Kuvatõmmis)

Peaaegu kõik Eurovisionil osalevad riigid on oma esindajad juba ära valinud ja teadmata on vaid mõned üksikud, seega nüüd saab teha juba üsna pädevaid ennustusi. Loodame, et Elina hoiab pea selge ja ei mõtle liialt sellele, et teda võitjaks ennustatakse.