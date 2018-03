Kui Maicel Uibo võitnuks MMi pronksi kümnevõistluses, oleks ta praeguse seisuga EOK silmis A-taseme sportlane, kelle igakuine palgafond on järgmise kahe aasta jooksul 2500 eurot, sinna lisanduks 2200 eurot ettevalmistustoetust.

Millest jutt? Nimelt tuli Uibo MMi pronksile seitsmevõistluses, mis ei kuulu olümpiaalade hulka. Maailma mainekaimal võistlusel jagavad samad mehed medaleid kümnevõistluses. Selge, et sportlase enda jaoks on iga MMi, EMi või OMi medal ülioluline, vahet pole, kas ta võidab selle sise- või välitingimustes. Küll aga teeb medalitel vahet Eesti Olümpiakomitee (EOK).

Suurem osa Eesti spordirahvast tunneb uhkust – mitmevõistleja Maicel Uibo on maailma kolmas! Kahjuks leidub ka inimesi, kel võiks natukene häbi olla, kuid olukorda saab õnneks parandada.

Tegelikkuses valitseb olukord, et Uibo on jätkuvalt C-taseme sportlane ehk EOK sõnastuse järgi OMi kandidaat. Igakuine ettevalmistustoetus on 600 eurot, kuid reaalsuses kuulub ta kolmeliikmelisse kergejõustiklaste punti, kes jagavad kaht C-taseme toetust. Kolme peale 1200 eurot.