"Eks kõik oleneb inimese taustast - kuidas ta neid võtab ja loeb. Ma arvan, et "Eesti laulu" vaheklippe oli lihtsam lugeda, kui presidendi vastuvõtu lugu," sõnab meediaõppejõud Hagi Šein. "Sea oli mingi oluline sotsiaalne kontekst. Iseasi, kas noored inimesed sealt sisu välja tahavad lugeda. Mina arvan, et polnud väga viga," on Šein tänavuste vahesketšidega rahul. Mees ütleb, et varasematel aastatel on olnud veelgi ekstreemsemaid vaheklippe ning põhjus, miks mõned inimesed tänavusi arusaamatuks peavad, võib Šeini sõnul olla selles, et saadet vaadates ei ole inimesed sellel lainel, et tõsisemate mõtetega tegeleda - on ju "Eesti laul" siiski meelelahutusüritus. "Alati on probleem, kuidas viia kokku meelelahutussõud ja sotsiaalset kandvust. See on Normeti mõte, mul pole selle vastu midagi ja mulle sobib."

Muidugi tõdeb Šein, et mis sobib ja meeldib ühele, ei pruugi meeldida teisele. Vaheklipid on tema sõnul traditsioon, mida tegijatel on huvitav teha. "See laiendab kontseksti ja nii suure publiku puhul puututakse nii või teisiti kokku ka satiiri või iroonia võtmes käsitletud tõsisema teemaga." Alati tasub tõsistele asjadele tähelepanu juhtimist proovida. "Sellest, et asjad vahel pärale ei jõua või öeldakse, et siia see küll ei sobi, ei saa tegijad alati hoolida. Neil on oma selge ja tajutav eesmärk." Hagi Šein ütleb, et tema arvates olid kõik klipid asjalikud ja huvitavad.

Saate kohta üldiselt ütleb Šein, et keerulises produktsioonis oli uusi ja huvitavaid hetki. "Mõned laulud olid režiiliselt väga huvitavalt tehtud, teised tagasihoidlikumalt. Sellised sõud näitavad televisiooni seisu, arengut ja tehnilisi võimalusi ning kunstilist mõtlemisvõimet. Ma usun, et ei pruudi nuriseda."