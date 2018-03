Selleaastast "Eesti laulu" finaali juhtisid näitleja Ott Sepp ning mustkunstnik Meelis Kubo. Paljud arvavad, et Kubo jäi varem Sepa kõrval saadet juhtinud Märt Avandile kõvasi alla, kuid paljud kiidavad Oti ja Meelise tandemit taevani.

Muu hulgas tegid mehed laval ka mustkunsti - näiteks kaotati ära Koit Toome ja Ott Sepp võlus kõvakübarast välja pealuu ja (kogemata) hunniku kloune.

Uurisime Kirsti Timmerilt ja Hagi Šeinilt, mida nemad saatejuhtidest arvasid. "See uus poiss (Meelis Kubo - toim.) oli täitsa hea leid. Mulle meeldis tõesti," kiidab Hagi Šein ja ütleb, et oli tore, et mustkunstile ei keskendutud liialt.

Ka Kirsti jäi saatejuhtide sooritusega väga rahule. "Mulle saatejuhid meeldisid. Algus oli ehk natuke rabe, aga tegelikult olid nad väga lahedad. Ma olen positiivselt üllatunud. Trikkide asi oli väga toredalt lahendatud, need olid tehtud möödaminnes. Ott ja Kubo olid väga lahedad."