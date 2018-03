"Ma arvan, et need olid ühed paremad vaheklipid üldse, mida ma näinud olen," kiidab telesaadete toimetaja Kirsti Timmer tänavusi "Eesti laulu" ühiskonna valupunktidele vajutanud vaheklippe.

Saadete "Su nägu kõlab tuttavalt" ja "Väikesed hiiglased" toimetaja Kirsti Timmerile meeldis kümnes "Eesti laul" tervikuna väga. "Vaheklipid polnud ühestki otsast õelad ega pahatahtlikud. Need olid lihtsalt nii naljakad ja täpselt sellised need eestlased praegu on. Klipid vajutasid valusatele kohtadele läbi väga peene ja mõnusa huumori."

Televaatajad jagunevad kahte leeri - ühed ütlevad, et tegu oli aegade parimate klippidega, teised jälle ei saanud midagi aru ja peavad neid rämpsuks. "On inimesi, kes ei saagi mingist huumorist aru. Inimesed tundsid end puudutatuna," ütleb Kirsti. "Lugesin juba Facebookist, et võidulugu "La forza" võrreldakse Kreekat 2002. aastal Eurovisionil esindanud looga "S.A.G.A.P.O". Võrrelda täiesti mitte laulda oskavat inimest väga professionaalse lauljaga... see on eestlastele hästi omane," arvab Kirsti. "Mina olen inimene, kes väga lihtsalt ei naera mingite naljade peale, aga eile ma tõesti südamest naersin - täpselt selline eestlane praegu ongi ja kõik punktid olid täppi."

Põhjuseks, miks mõni klippide mõttest aru ei saanud, võib olla ka see, et paljud vaatavad "Eesti laulu" sõpradega peoolukorras ja ei jõuagi lihtsalt süveneda. "Mina nõudsin sel hetkel kodus vaikust, sest tahtsingi just klippe vaadata," ütleb Kirsti. "Ma olen vaimustuses! Mõnusalt ja lahedalt tehtud, millegagi polnud üle pingutatud. Selline peabki olema huumorisaade. Need klipid peaksid olema eraldi saade ja kuhugi kandideerima." Kirsti lemmikud olid baari- ja räpiklipp. "Sõimadki inimesel näo täis, aga ei tea, mis seal taga on. Meie elu ja me ise annamegi parimat materjali. Ma teen sügava kummarduse kõigile, kes seal taga olid."

Muidugi jälgis Timmer ka saate tehnilist lahendust. "Kui vabariigi presidendi vastuvõtu ülekanne oli üks suur tehniline praak - nii suurt praaki ma polegi teleekraanil näinud -, siis "Eesti laulule" pole midagi ette heita. Väga tublid. Minu arust oli hästi meeleolukas, tore, kvaliteetne ja hea telesaade." Kristi sõnul oli saatel ka väga hea tempo. "Ühestki otsast ei veninud. Minu poolt ainult kiidusõnad."