"Eesti laul" on selleks aastaks peetud, võitja välja selgitatud ning pingeread avaldatud. Põnev tähelepanek on aga see, et finaali esiviisikus olid kõik need artistid, kes esimesest poolfinaalist edasi said.

"Eesti laulu" esimene poolfinaal toimus 10. veebruaril ning sealt pääsesid finaali Elina Nechayeva, Vajé, Stig Rästa, Iiris & Agoh ning Sibyl Vane. Nädal hiljem, 17. veebruaril peeti teine poolfinaal, kust said edasi Evestus, Gerli ja Eliis, Nika, Karlid ning Frankie Animal.

Esiviisik sai selline: