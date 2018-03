Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu meenutas "Prillitoosis" lapsepõlve vanaema juures ja rääkis, kui oluline on sild Eesti Vabariigi kahe iseseisvusaja vahel.

"Minu jaoks on väga tore see teadmine, et meie seas elavad inimesed, kes on elanud ka esimese iseseisva vabariigi ajal," tõdes Tammearu Menu vahendusel. "Need inimesed on mälusillaks, tuues väärtused sellest vabast Eestist üle."

Tammearu rääkis, et tema ei käinud lasteaias, vaid oli vanaema juures, kes oli ülimalt eestimeelne ja hoidis kapis metalltorbikut, mille sees oli omaaegse nende pere talu plaan. Väikse Kuno Tammearu jaoks oli sel plaanil eriline tähendus.

Kuulake kogu meenutust videost!