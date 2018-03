Varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel valdavalt kuivad, üksikutes kohtades soolaniisked. Kagu-Eestis on kohati teedel härmatist. Ilm on sajuta ja valdavalt selge. Prognoosi kohaselt püsib täna vahelduva pilvisusega olulise sajuta talveilm. Õhutemperatuur tõuseb päeval -5..-9°C-ni. Pühapäeval jääb Eesti väheaktiivsesse rõhuvälja ja ilm on peamiselt sajuta. Öösel on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib vähest lund sadada. Puhub kirde- ja põhjatuul 3-9 m/s. Külma on 11-17 kraadi, rannikul kohati 6-10 kraadi.

Pühapäeva päeval on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub kirde- ja põhjatuul 3-9 m/s. Külma on 5-9 kraadi.

Meeldetuletuseks sõidukijuhtidele: Liiklusõnnetuste tappev jõud tuleb sõidukiirusest. Järgi piirkiirust! Liiklejatelt ootame infot teeolude kohta telefonil 1510. Lisainfot teeolude kohta vaata http://www.tarktee.ee. Nutitelefonis on maanteeinfo kättesaadav aadressil http://m.tarktee.ee. Eeloleva nädala esimene pool näitab jõudu koguvat kevadpäikest ja öine pakanegi annab vaikselt järele. Esmaspäeval läheneb Läänemerelt madalrõhulohk, kuid Eestini see veel ei ulatu. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub kirde- ja idatuul 1-7 m/s. Külma on 13-19, saartel ja rannikul kohati 9 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub ida- ja kagutuul 4-10 m/s. Õhutemperatuur tõuseb -6 kuni-11 kraadini. Teisipäeval jõuab madalrõhulohk meie kohale ja mitmel pool sajab vähest lund. Öösel on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest lund. Puhub idatuul 4-10 m/s. Külma on 10-15, saartel kohati kuni 5 kraadi. Päeval on samuti pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest lund. Puhub idatuul 4-10, põhjarannikul puhanguti kuni 14 m/s. Külma on 3-8 kraadi.