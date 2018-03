Enim kuldmehikesi, tervelt 13, püüab Guillermo del Toro draamafilm "Vee puudutus". Christopher Nolani "Dunkirk" kandideerib kaheksas ja Martin McDonagh' "Kolm reklaamtahvlit linna servas" seitsmes kategoorias. Need kolm püüavad ka parima filmi Oscarit.

Hollywoodis Dolby teatris toimuvat auhinnagalat juhib teist korda koomik Jimmy Kimmel ja see algab Eesti aja järgi kell kolm öösel. Õhtuleht kajastab suurejoonelist galat terve öö jooksul.

Parima filmi kuldmehikesele on nomineeritud ka "Kutsu mind oma nimega", "Süngeim tund", "Get Out", "Lady Bird", "Fantoomniit" ja "Salajased paberid".