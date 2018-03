Parima naispeaosa Oscari viis koju Frances McDormand ("Kolm reklaamtahvlit linna servas") ja parima meespeaosa kuldmehikese Gary Oldman ("Süngeim tund").

Parima rolli meeskõrvalosas tegi Sam Rockwell ("Kolm reklaamtahvlit linna servas") ja naiskõrvalosas tunnistati parimaks Allison Janney ("Mina, Tonya").

Parima võõrkeelse filmi Oscariga pärjati Tšiili draamafilmi "Fantastiline naine".

Jimmy Kimmel (LUCAS JACKSON)

"Mul on suur au tagasi olla," avas saatejuht Jimmy Kimmel auhinnagala. "Sel aastal, kui kuuled oma nime, ära hüppa kohe püsti, vaid oota veidi," naljatas Kimmel, viidates mullusele prohmakale, kui parima filmi kategoorias hõigati välja vale film.

Koomik seletas, et Oscarite produtsendid tahtsid, et ta Price Waterhouse'i raamatupidajatega sketši teeks: "Ütlesin, et ei, ma ei taha raamatupidajatega komöödiat teha. Ja siis võtsid raamatupidajad kätte ja tegid ise komöödiat."

Kimmel avaldas lootust, et ehk läheb seekord gala libedalt, sest tegemist on väga erilise aastaga.

Koomik viitas ka ahistamisskandaalile, kiites Oscari-kuju. "Oscar on üks armastatumaid mehi Hollywoodis. Ta hoiab käed nähtaval kohal, ei ütle ühtegi sõna ja tal pole mingit peenist. Selliseid mehi on siin Hollywoodis vaja," ütles Kimmel.

Ta tõi ka välja, et peale seksuaalvägivallas süüdistatava Harvey Weinsteini on filmiakadeemiast välja heidetud vaid üks inimene: mees, kes jagas liikmetele ettevaatamiseks mõeldud filme.

Kimmel rõhutas, et Hollywoodi jälgib terve maailm ja seetõttu on oluline halvale käitumisele lõpp teha ja eeskuju näidata.

"Kui suudaksime koos lõpu teha ahistamisele töökohtades, siis peavad naised seda taluma kõigest igas teises kohas, kuhu nad lähevad," märkis Kimmel.

Parimate kostüümide Oscariga pärjatud Mark Bridges ("Nähtamatu niit") võitis gala lühima tänukõne eest jeti (Scanpix)

Kimmel lubas, et kõige lühema kõne pidaja saab auhinnaks jeti, mille annab üle Helen Mirren. Nii ka sündis: jeti sai endale kostüümikunstnik Mark Bridges.

Koomik tögas ka asepresident Mike Pence'i, kes on tuntud oma geivastaste vaadete pärast.

"Me ei tee filme nagu "Kutsu mind oma nimega" selleks, et raha teha. Me teeme neid Mike Pence'i ärritamiseks," naljatas Kimmel. Kõnealune film räägib Itaalias elavast 17-aastasest poisist (Timothée Chalamet) ja tema isa ameeriklasest assistendist (Armie Hammer).

Koomik viskas nalja ka esimest korda Oscarile kandideeriva režisööri Jordan Peele'i üle: "Mitte keegi peale president Trumpi ei nimetanud filmi "Kao ära" parimaks kolmveerandiks filmiks, mida ta sel aastal näinud on."

Lupita Nyong'o, Armie Hammer ja teised suundusid kinolisi üllatama (Scanpix)

Kimmel valmistas kõrval kinos filmi vaadanud inimestele vägeva üllatuse, kui kogus Oscari-gala saalist kokku hulga filmistaare, kellega koos mindi rahva sekka hot-doge ja maiustusi jagama. "Siin lõhnab kanepi järele, ehkki ma ei tea, kuidas see täpselt lõhnab," naljatas näitlejanna Gal Gadot.

Warren Beatty, Faye Dunaway (Scanpix)

Parima filmi Oscari väljakuulutamisel said uue võimaluse Faye Dunaway ja Warren Beatty. "Tore on sind jälle näha," tervitas Beatty Kimmelit.

OSCARITE NOMINENDID JA VÕITJAD

Parim film

"Kutsu mind oma nimega" ("Call Me By Your Name", Luca Guadagnino)

"Süngeim tund" ("Darkest Hour", Joe Wright)

"Dunkirk" (Christopher Nolan)

"Kao ära" ("Get Out", Jordan Peele)

"Lady Bird" (Greta Gerwig)

"Nähtamatu niit" ("Phantom Thread", Paul Thomas Anderson)

"Salajased paberid" ("The Post", Steven Spielberg)

"Vee puudutus" ("The Shape of Water", Guillermo del Toro) - VÕITJA

"Kolm reklaamtahvlit linna servas" ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", Martin McDonagh)

Parim naispeaosatäitja

Sally Hawkins, "Vee puudutus"

Frances McDormand, "Kolm reklaamtahvlit linna servas" - VÕITJA

Margot Robbie, "Mina, Tonya"

Saoirse Ronan, "Lady Bird"

Meryl Streep, "Salajased paberid"

Parim meespeaosatäitja

Timothee Chalamet, "Kutsu mind oma nimega"

Daniel Day-Lewis, "Nähtamatu niit"

Daniel Kaluuya, "Kao ära"

Gary Oldman, "Süngeim tund" - VÕITJA

Denzel Washington, "Roman J. Israel, Esq"

Parim naiskõrvalosatäitja

Mary J. Blige, "Mudbound"

Allison Janney, "Mina, Tonya" - VÕITJA

Lesley Manville, "Nähtamatu niit"

Laurie Metcalf, "Lady Bird"

Octavia Spencer, "Vee puudutus"

Parim meeskõrvalosatäitja

Willem Dafoe, "Florida projekt"

Woody Harrelson, "Kolm reklaamtahvlit linna servas"

Richard Jenkins, "Vee puudutus"

Christopher Plummer, "Kogu maailma raha"

Sam Rockwell, "Kolm reklaamtahvlit linna servas" - VÕITJA

Parim režissöör

Christopher Nolan, "Dunkirk"

Jordan Peele, "Kao ära"

Greta Gerwig, "Lady Bird"

Paul Thomas Anderson, "Nähtamatu niit"

Guillermo del Toro, "Vee puudutus" - VÕITJA

Parim animafilm

"Boss beebi"

"The Breadwinner"

"Coco" - VÕITJA

"Ferdinand"

"Loving Vincent"

Parim lühianimatsioon

"Dear Basketball" - VÕITJA

"Garden Party"

"Lou"

"Negative Space"

"Revolting Rhymes"

Parim mugandatud käsikiri

"Kutsu mind oma nimega" - VÕITJA

"Katastroofikunstnik"

"Logan"

"Molly mäng"

"Mudbound"

Parim originaalkäsikiri

"The Big Sick"

"Kao ära" - VÕITJA

"Lady Bird"

"Vee puudutus"

"Kolm reklaamtahvlit linna servas"

Parim operaatoritöö

"Blade Runner 2049” - VÕITJA

"Süngeim tund"

"Dunkirk"

"Mudbound”

"Vee puudutus"

Parim dokumentaalfilm

"Abacus: Small Enough to Jail"

"Faces Places"

"Icarus" - VÕITJA

"Last Men in Aleppo"

"Strong Island"

Parim lühidokumentaal

"Edith+Eddie"

"Heaven is a Traffic Jam on the 405" - VÕITJA

"Heroin(e)"

"Knife Skills"

"Traffic Stop"

Parim lühifilm

"DeKalb Elementary"

"The Eleven O’Clock"

"My Nephew Emmett"

"The Silent Child" - VÕITJA

"Watu Wote/All of Us"

Parim võõrkeelne film

"Fantastiline naine", Tšiili - VÕITJA

"Solvang", Liibanon

"Armastuseta", Venemaa

"Ihust ja hingest", Ungari

"Ruut", Rootsi

Parim montaaž

"Põgenemise rütm"

"Dunkirk" - VÕITJA

"Mina, Tonya"

"Vee puudutus"

"Kolm reklaamtahvlit linna servas"

Parim helimontaaž

"Põgenemise rütm”

"Blade Runner 2049"

"Dunkirk" - VÕITJA

"Vee puudutus"

"Star Wars: Viimased jedid"

Parim helirežii

"Põgenemise rütm"

"Blade Runner 2049"

"Dunkirk" - VÕITJA

"Vee puudutus"

"Star Wars: Viimased jedid"

Parim kunstnikutöö

"Kaunitar ja koletis"

"Blade Runner 2049"

"Süngeim tund"

"Dunkirk"

"Vee puudutus" - VÕITJA

Parim originaalmuusika

"Dunkirk"

"Nähtamatu niit"

"Vee puudutus" - VÕITJA

"Star Wars: Viimased jedid"

"Kolm reklaamtahvlit linna servas"

Parim originaallaul

"Mighty River" filmist "Mudbound"

"Mystery of Love" filmist "Kutsu mind oma nimega"

"Remember Me" filmist "Coco" - VÕITJA

"Stand Up for Something" filmist "Marshall"

"This Is Me" filmist "Maailma suurim showmees"

Parim grimm ja soengud

"Süngeim tund" - VÕITJA

"Victoria ja Abdul"

"Väike ime"

Parimad kostüümid