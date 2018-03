Täna peetud "Eesti laulu" finaal tõi Stig Rästale hõbemedali, kuid eraelus on mees maha saanud järjekordse kullaga - Stig ja tema abikaasa Karina saavad teise lapse!

Finaalis tabas terav silm, et Stigi abikaasa Karina kõht on paisunud ning Karina kinnitas fotograafile, et tõesti on nende perre järelkasvu oodata. Seda, kas tulemas on poiss või tüdruk, Rästad veel ei tea.

Stig ja Karina (Karli Saul/Scanpix)

Esimene laps, tütar Lumi, sündis Stigi ja Karina perre 8. oktoobril 2016. Mullu suvel läksid Stig ja Karina ametlikult ka paari.

Stig ja Karina tutvusid aastaid tagasi menusaates "Tantsud tähtedega" ja kuigi neid juba siis paari pandi, ei olnud nende vahel romantikat. Aastaid hiljem süttis aga armuleek, mida kroonib nüüd aina suurenev perekond.