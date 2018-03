Ka Soome otsis täna eurolaulu. Oma maad valiti esindama Briti X-Factori saates teisele kohale tulnud Saara Aalto lauluga "Monsters".

Soomlased valisid endale euroloo lauljatari Saara Alto kolme loo seast. Soome teeb nõnda esimest korda - et valitakse välja artist, kes neid Eurovisioonil esindab - ilma võistlust korraldamata. Valik Aalto lugude vahel langetati televaatajate ja žürii ühisel koostööl. Žüriisse kuulus ka meie enda lauljatar Lenna Kuurma.

Laul "Monsters" viib kuulaja teekonnale pimedusest valgusesse. Etteaste algab sellega, et Saara on üleni mustas ning laulab karbis, mis väljendab tema isolatsiooni ja tema hirme. Kogu etteaste näeb välja väga gooti. Kuid loo edenedes murrab ta end vabaks ning lahvatab värvidesse.Ta tantsib laval vabastavate inglitega, kellel on mustad tiivad.

Hea lugeja, kuidas sulle Soome laul meeldib?