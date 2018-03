"Eesti laulu" auväärsele kolmandale kohale jäi karismaatiline poisteansambel Vajé. Bändi liikmed Stefan Airapetjan ja Hans Noormets on kolmanda koha üle väga õnnelikud. "Kolmas koht on meie jaoks nagu esimene," sõnab Hans.

Stefan ja Hans sõnavad, et Eesti tähtsaimal lauluvõistluse esikolmikusse jääda oli nende suur unistus. Kas sel hetkel, mil nad demo "Eesti laulule" tõid, oskasid uskuda, et nii kaugele jõuavad? "Me tahtsime seda uskuda," sõnab Stefan. "Me uskusime ja me ei teadnud, mida oodata - hea meel on olla seal, kus sa oled unistanud end olla," lisab Hans.

Stefan tunnistab, et magas maha hetke, mil saatejuht nende nime esikolmikusse hõikas. "Kui ausalt öelda, siis mina jälle ei kuulnud Vajé nime välja ütlemas. Vaatasin Hansule otsa - tal oli jee-reaktsioon, siis ma sain aru, et midagi ägedat juhtus, ehk et saime esikolmikusse," jutustab ta. "Kolmas koht on meie jaoks esimene. Me oleme tõesti õnnelikud," lisab Hans. Noormehed lausuvad ühest suust, et nende hinges pole kübetki pettumust.

Finaalsaate järel lookles noormeeste ümber pikk rivi fännidest, kes ootasid kannatlikult võimalust oma iidolitega koos pilti teha. Stefan ja Hans on varemgi rääkinud, et fänne kutsuvad nad oma perekonnaks. "Kõik need imelised inimesed... Nad tulevad, naeratavad ja kallistavad - väga mõnus," õhkab Hans. Mida sooviksid nad enda poolt hääletanud inimestele edasi öelda? "Aitäh teile kõigile! Me poleks siin ilma teieta. Me poleks siin midagi ilma teieta," ütleb Hans.