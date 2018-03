Kuna minu kodus on üsna halb valgus, on rohkem kui korra tulnud ette, et lähen välja laigulise meigiga. Sõbrannad on küll heatahtlikult töganud ja laenanud meigi korrigeerimiseks vahendeid, aga sisimas olen veidi solvunud. Kui sain teada meikimispeeglist, teadsin, et see on lahendus mu muredele.

Kõnealune lahendus saabus minuni tänu kõikvõimsa Facebooki uudistefeed'ile (Makeup Peegel Estonia). Ei läinud kaua aega, kui juba tellimuse ära tegin. Minu südame võitis tõsiasi, et meikimispeegli saab kenasti sättida kapile ning see näeb oma põnevate lambikestega stiilne välja. Valikus on palju erinevaid toone ja suurusi, kuid mina läksin kindla peale välja ning eelistasin keskmise suurusega musta.

Peegel saabus kohale umbes viie päevaga ning ka mina õrna naisterahvana sain selle kenasti paika sätitud. Kuna see on võrdlemisi kerge, siis saab teda kasvõi iga päev ringi tõsta. Tuleb tuju hoopis diivanil istudes meiki teha? Pane diivanilauale ja tee aga!

Meikimispeegli suureks plussiks on see, et nendes kasutatakse spetsiaalset valgustust, mida nimetatakse naturaalseks valguseks. Samasugune valge sähvatus tuleb ka fotoaparaadist. Teisalt enamikes kodudes on kasutuses lambid, mis on liiga kollaste ja soojade toonidega – see tähendab, et naised teevad endale meigi taolisele valgusele vastavalt. Kui aga minna teistsuguse valguse kätte, siis on tulemus hoopis teine. Ja kahjuks mitte väga ilus.

Niisiis, koitis see tore päev, kui meikimispeegel minu juurde saabus. Suures elevuses olin otsinud YouTube’ist terve rea erinevaid look’e, mida katsetama plaanisin hakata. Ja tõesti – tänu heale valgustusele nägin kõiki ebatasasusi ning katsetused õnnestusid hästi. Olen ise suur selfisõber, nii et võin julgelt soovitada, et meikimispeegli valguses tulevad pildid eriti nunnud.

Tegelikult olengi viimasel ajal jätnud meikimispeegli küljes olevad LED-lambid niisama põlema. Nad loovad talvise ilmaga rõõmsa meeleolu. Kuna pirnid kestavad üsna kaua, ei pea ka pidevalt muretsema nende vahetamise pärast.

Kokkuvõtvalt võin öelda, et meikimispeegel on tõeliselt hea investeering iga meigisõbra tuppa. Või siis teismelisele tütrele sünnipäevaks. Või siis naistepäeva puhul kallile kaasale. Kuigi esimesel hetkel võib naine taolise kingituse peale vaid õlgu kehitada, siis seda katsetades muutub arvamus hetkega. Veatu välimus võiks ju olla iga naise inimõigus! :)

Tekkis huvi? Vaata täpsemalt kodulehelt, kus on ka valimist lihtsustav kalkulaator!