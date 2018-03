"Ma olen väga rahul, sest teine koht on minu arvates isegi vahel parem, kui esimene," ütleb tänavuse "Eesti laulu" hõbemedalist Stig Rästa.

"See on väga hea tulemus ja kaob pinge Eestit seal suurel võistlusel esindada, mis on isegi natuke meeldiv - ei pea pabistama selle pärast, mis seal toimuma hakkab ja mida üldsus sellest arvab," kommenteerib Rästa. Kas võitja Elina Nechayeva on Stigi arvates hea artsit Eestit esindama? "Kindlasti. Ma usun küll."

Tähelepanelik televaataja märkis, et üks Stigi taustalauljatest luges laulusõnu telefonist maha. Tegu oli Norman Salumäega, kes tunnistas, et ta poleks pidanud Stigile tausta laulma, kuid hüppas hädaolukorras paati. "Probleemi otseselt polnudki. Vahel on ikka nii, et inimesel kaob hääl ära. See probleem sai juba päev varem alguse, aga meil on olemas sellised mehed nagu Norman Salumäe, kes ütles: "Ma tulen ja teen ära!", kui küsisin, et äkki ta tuleb appi." Stig sõnab, et Norman tegi omale loo mõne tunniga selgeks ja laulis ära. "See on päris üllatav."