Kel kohtade jagunemine meelest läinud, siis esiviisiku moodustasid Iiris ja Agoh, neljandaks jäi Sibyl Vane. Superfinaali pääsesid Vajé, kelle televaatajad kolmandaks hääletasid ning Stig pidi leppima teise kohaga. Mida arvas ülejäänud edetabelist Elina ja kas miski tuli seal talle ka üllatusena?

„Eks eestikeelne laul võiks olla rohkem hinnatud. Ainukene laul, mis kõlas eesti keeles, minu arvates võiks olla kõrgemalt kohal,“ räägib ta, viidates, et kümnendale kohale jäänud Eliis Pärna ja Gerli Padari laul „Taevas“ oleks võinud rahva ja žürii poolt olnud kõrgemini hinnatud.

Kindlasti käib suur rõõmupidu ka praegu Elina sõprade ja tuttavate kodudes. Mida võib tunda ja millega tegeleda praegu neiu perekond?

„Ma ei tea, äkki shampanjaklaase kokku lüüa. Aga ma arvan, et kõik on väga rõõmsad ja ootavad elevusega juba maikuud!“ rõõmustab neiu.

Elina lavasõu moodustas mitmeid meetreid kangast võtnud hiiglaslik kleit ning sinna peale projitseeritud valguslahendus. Sarnast lavasõud on Eurovisioni laval nähtud varemgi, näiteks 2013. aastal Moldova lauljatari poolt. Kas ta kavatseb Lissabonis Eurovisioni laval ka midagi teisiti teha, või tuleb hiiglaslik kleit siiski temaga kaasa?

„Eks Eurovisionil peaaegu igas loos lastakse ka suitsu ja ei saa öelda, et see on kellegi sarnaselt järgi tegemine. Aga eks me tiimiga saame kokku esmaspäeval ja hakkame arutama, et kas me muudame kontseptsiooni või jätame samaks. See kõik selgub lähiajal,“ sõnab ta.

Homme kavatseb Elina aja maha võtta ja lõõgastuda.

„Ma arvan, et homme lõpuks ometi ma magan kauem, siis kindlasti mind ootab massaaž ja kindlasti ma lähen sauna ja naudin, võtan rahulikult, kuna järgmine nädal on väga töine, palju esinemisi reisimisi. Niiet peab energiat koguma!“ nendib ta.

Muidugi ei saa küsimata jätta tähtsaimat küsimust: kas Elina on Lissaboni minekuks valmis?

„Noh, eks ikka olen valmis. Tuju on hea, niiet ootame maikuud!“