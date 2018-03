Et häid jääolusid ei saa raisku lasta, otsustasid Tartu Ülikooli geograafiatudengid korrata oma vanemate kolleegide 15 aasta tagust tegu ning ööbisid eile öösel Tartu kesklinnas Emajõe jääl.

„Kuna tänapäeval ei ela enam paljud tudengid ühikates, on seesugune koosviibimine heaks võimaluseks ühiselt ja ekraanivabalt aega veeta, matkajutte rääkida ja uusi plaane teha,“ sõnas geograafiamagistrant Madli-Johanna Maidla. Et vahepeal on korralike talvedega kitsas käes olnud, said mitmed geograafiatudengid ka esmakordse kogemuse talvel telgis ööbimisest ning ahjuvalves istumisest.

Kui 15 aasta eest ööbis suure külmaga Tartu kesklinnas Atlantise ees Emajõe jääl üheksa tudengit, siis eile öösel oli ööbijaid 12. Lisaks käis õhtu jooksul oma kaaslaste tegemisi uudistamas palju neid, kes külmaga telki minna ei söandanud.