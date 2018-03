Poliitik Valentina Petrenko on ingliskeelses sotsiaalmeedias ootamatult populaarseks saanud. Seda aga mitte oma poliitilise tegevuse, vaid soengu tõttu. Twitteris uurivad nii mitmedki kasutajad, kuidas on võimalik sellist soengut saada?

have just discovered Russian federation senator Valentina Petrenko's hair and need to share this news pic.twitter.com/vPXaolG0lV — Alex Bruce-Smith (@alexbrucesmith) March 1, 2018

Kasahstani esindaja Vene föderatsiooninõukogus Petrenko on pidanud oma soengu kohta aru andma ka Vene meedias, seda küll juba aastal 2015, kui ta raadiojaamale Ehho Moskvõ ütles: "Ma olen nii väsinud nendest klüsimustest. Mul lihtsalt on lokkis juuksed, ma panen need paari juuksenõelaga üles ja ongi kõik."

I don't know anything about Valentina Petrenko except that I think I'm going to take a picture of her to the barber for my next haircut. pic.twitter.com/mtATgddCbX — ShaneShane (@shaneisland) March 15, 2017