Alates 2. märtsist on Juhan Kuusi Dokfoto Keskuses avatud Prantsuse tänavafotograafi Mika Aim’i mustvalgete tööde esiknäitus Eestis “Tänava vaist”, mis keskendub linnaruumi poeesiale.

“Tänava vaist” (prantsuse keeles “Instinct de Rue”) võtab vaatluse alla argipäeva nürimeelsuse ja ilu otsingud selles, mis on kättesaadav igaühele, kes vaid vaadata oskab. Urbanism ja poeetiline reaalsus on autori jaoks olulised: “Minu eesmärk pole muuta erakordset fotode kaudu veel erakordsemaks, vaid suunata argipäeva vaatama teise pilguga.” Näitusel on üleval Mika Aim’i viimase kahe aasta 43 fotot nii Pariisist kui Nice’ist, mitmed neist jäädvustatud terrorirünnakute järgsete meeleolude talletamiseks