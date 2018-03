Kuldvaarikaid jagatakse tänavu juba 38. korda. Igas kategoorias on mitu nominenti. Allpool on kõik Kuldvaarika pälvinud linateosed ja näitlejad kategooriate kaupa (võitja paksus kirjas).

"Rannavalve" ("Baywatch") "Emoji film" ("The Emoji Movie") "50 tumedamat varjundit" ("Fifty Shades Darker") "Muumia" ("The Mummy") "Transformerid: viimane rüütel" ("Transformers: The Last Knight")

Kõige kehvem näitlejanna

Katherine Heigl ("Unustamatu" / "Unforgettable")

Dakota Johnson ("50 tumedamat varjundit" / "Fifty Shades Darker")

Jennifer Lawrence ("Ema!" / "Mother!")

Tyler Perry ("Boo! 2: A Madea Halloween")

Emma Watson ("Ring" / "The Circle")

Kõige kehvem näitleja

Tom Cruise ("Muumia" / "The Mummy")

Johnny Depp ("Kariibi mere piraadid: Salazari kättemaks" / "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales")

Jamie Dornan ("50 tumedamat varjundit" / "Fifty Shades Darker")

Zac Efron ("Rannavalve" / "Baywatch")

Mark Wahlberg ("Transformerid: viimane rüütel" / "Transformers: The Last Knight")

Kõige kehvem meeskõrvalosa

Javier Bardem ("Ema!" / "Mother!" ja "Kariibi mere piraadid: Salazari kättemaks" / "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales")

Russell Crowe ("Muumia" / "The Mummy")

Josh Duhamel ("Transformerid: viimane rüütel" / "Transformers: The Last Knight")

Mel Gibson ("Papside lahing 2" / "Daddy’s Home 2")

Anthony Hopkins (Collide and "Transformerid: viimane rüütel" / "Transformers: The Last Knight")

Kõige kehvem naiskõrvalosa

Kim Basinger ("50 tumedamat varjundit" / "Fifty Shades Darker")

Sofia Boutella ("Muumia" / "The Mummy")

Laura Haddock ("Transformerid: viimane rüütel" / "Transformers: The Last Knight")

Goldie Hawn ("Puhkuse pantvangid" / "Snatched")

Susan Sarandon ("Pahad emmed 2" / "A Bad Moms Christmas")

Kõige halvem ekraanikooslus

Ükskkõik milline kahe tegelaskuju, sekslelu või seksipositsiooni kooslus – "50 tumedamat varjundit" ("Fifty Shades Darker")

Ükskõik milline kahe inimese, toboti või plahvatuse kooslus – "Transformerid: viimane rüütel" (Transformers: The Last Knight)

Ükskõik millised kaks emojit – "Emoji film" (The Emoji Movie)

Johnny Depp ja tema purjus olek – "Kariibi mere piraadid: Salazari kättemaks" ("Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales")

Tyler Perry ja tema vana kleit või parukas – "Boo! 2: A Madea Halloween"

Kõige kehvem uusversioon või järg

"Rannavalve" ("Baywatch")

"Boo! 2: A Madea Halloween"

"50 tumedamat varjundit" ("Fifty Shades Darker")

"Muumia" ("The Mummy")

"Transformerid: viimane rüütel" ("Transformers: The Last Knight")

Kõige kehvem režissöör

Darren Aronofsky ("Ema!" / "Mother!")

Michael Bay ("Transformerid: viimane rüütel" / "Transformers: The Last Knight")

James Foley ("50 tumedamat varjundit" / "Fifty Shades Darker")

Alex Kurtzman ("Muumia" / "The Mummy")

Anthony (Tony) Leonidis ("Emoji film" / "The Emoji Movie")

Kõige kehvem stsenaarium