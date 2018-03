Kohtamismaailmas näevad mehed ja naised sageli asju erinevate nurkade alt. Enamasti on just naised need, kes kahetsevad, kui on kellegagi liiga kiiresti voodisse tormanud. Samas mehed tunnevad selle üle harva süümepiinu, kirjutab Daily Mail.

Hiljutisest uurimusest selgus, et naised ei pruugi üheöösuhteid sugugi alati kahetseda. Seda enamasti juhul, kui naised on ise taolise suhte algatajaks või siis, kui öö jooksul kogetud seks oli väga hea. Kui seks oli aga halb, kahetseb naine suure tõenäosusega rohkem, et ta võõraga rutakalt voodisse jõudis.

Peaaegu 800 inimest hõlmanud uurimuse abil püüti jälile jõuda küsimusele, miks kahetsevad naised juhuseksi rohkem kui mehed. Selgus, et võtmepõhjuseks on see, et naised tunnevad end survestatuna. Uurimuse üks eestvedajaid, doktor Leif Edward Ottesen Kennair Norra teaduse- ja tehnoloogiaülikoolist ütles, et naiste kahetsustundel võivad olla evolutsioonilised põhjused.