Gruusia ekspresidendi Mihheil Saakašvili toetajate ja Ukraina julgeolekujõudude vahel tekkisid täna Kiievis Ukraina ülemraada hoone juures verised kokkupõrked, kui julgeolekujõud asusid likvideerima sinna rajatud telklinnakut, kirjutab Raadio Vaba Euroopa.

Kokkupõrgete käigus on politsei kinni pidanud umbes sada protestijat. Politsei andmetel on kuus protestijat ja neli politseinikku viga saanud. Kiievi politseipealiku sõnul on neil ülemraada hoone juures tegutsemiseks lausa kaks kohtumäärust olemas.

Ametivõimude sõnul konfiskeeriti mässulistelt politseireidi käigus üheksa granaati, kindlaks tegemata arv nn Molotovi kokteile ja viis suitsupommi. Üks sündmust kajastanud ajakirjank kurtis, et politsei kasutas tema peal pipragaasi, kuigi tema pressitõend oli nähtaval.