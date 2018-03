Igal neljapäeval kell 18 kostitame sind põneva veebisaatega „Puuduta mind!“, kus külalisteks on nõiad, šamaanid, ravitsejad, ufoloogid, haldjad, elukunstnikud, teadlased, koolitajad ja paljud teised põnevad persoonid. Müstilistele teemadele spetsialiseerunud Õhtulehe ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi seekordseks külaliseks on pere- ja psühhoterapeut Katrin Saali Saul.

Nägin ilmavalgust 1970. aasta talvel. Olen kogenud mitmeid suhteid, nendega seotud valusid, lahkumisi, pettumusi, üksindust, enese väe kaotamist, kurbust ja hirme, aga ka suuri rõõme, armastust, lootust, enese leidmist ja rahulikku õnne. Mulle on sündinud neli erineva saatuse ja loomuga last – pojad on juba suured, üks tütar päris pisike ja teine tütar on juba aastaid taevas ingliks. Tänase päevani põleb minus loominguline ind anda oma elukogemus tööalaselt edasi teraapias, loengutes ja raamatuis.

Viimastel aastatel on mind hakanud paeluma kirjutamine teemadel, mida terapeudiametis sageli kohtan. Öeldakse, et inimene pidavat uurima ikka neid valdkondi, kus tal endal arenguruumi. 2015 aastal ilmus minu esimene, naise elutervet sisemaailma analüüsiv raamat „Naiseks olemise kunst. Avasta oma naiselik vägi läbi arhetüüpide maagilise maailma“. Väeline naine on jumaliku loomingu kauneim meistritöö. Kuidas elada oma elu nii, et elurõõm ja sära naises aastatega ei tuhmuks, et väge tuleks vanusega juurde? See on tõeline kunst ja minu jaoks igihaljas teema ka peale raamatu valmimist.



2016 aastal sai kaante vahele „Eluterve kärgpere käsiraamat“. Tänase maailma õnneotsingud lubavad minna teisele suhteringile. Pereterapeudina näen paraku liig sageli olukorda, kus ühe vanema nõudmisel peab teine vanem taanduma lapse kasvatamisest või muutub tänu enda eemaldumisele marginaalseks isikuks lapse elus. Selle tulemusena kannatab lapse minapilt ja enesehinnang. Soovitused, mis siis on lahkuminekujärgselt ja uue pere tekkides lapse jaoks parim nii elukorralduslikult kui suhete valdkonnas, said elust enesest võetud lugudega pikitud raamatuks.

Naistepäeva puhul räägime psühhoterapeut Katrin Saali Sauliga sellest, mida naised tegelikult tahavad

* Kuidas naistepäeva suhtuda ja kas see püha, mida tähistada?

* Viimasel ajal on täheldada trendi, mida võiks nimetada uusnaiselikkuse tõusuks - korraldatakse kõiksugu naiseliku väe suurendamise töötube ja lingamimassaaži töötube ja vestlusõhtuid sellest, mida mehed tahavad. Ikka selleks, et mehele rohkem meeldida. Kas naine üldse peab olema naiselik ja püüdma mehele meeldida? Kas ta ei võiks olla lihtsalt tore inimene?

* Mis õieti on naiselikkus? Kui mehed räägivad, et hindavad naises naiselikkust, siis mida nad õieti hindavad? Näib, et igaühel on erinev arusaamine.

* Miks siis ometigi on nii, et ka kõige ilusamate ja toredamate naiste kooselud ei kesta või ei leia nad endale kaaslast?

* Miks usuvad inimesed pigemini selgeltnägijatesse ja kividesse, selle asemel et oma sisehäält kuulata ja ise oma elu eest vastutust võtta?

* Pereterapeudid on ka nagu natuke selgeltnägijad ja oskavad näha märke, mille põhjal saab ennustada paari suhte saatust. Kas on olemas näiteks kolm märki, mis ütlevad, et suhe kestab õnnelikult elu lõpuni, ja kolm märki mis indikeerivad vastupidist?

* Bioloogid ütlevad, et bioloogiliselt ei ole inimene üldse monogaamseks paarisuhteks loodud. Võib-olla me ei peaks sellesse happily-ever-after koosellu nii suure sentimentaalsusega suhtuma?

* Katrin Saali Saul on kirjutanud raamatu kärgperest - kas see ei võikski olla nüüd normaalsus? Äkki tasuks seadused nõnda ümber kirjutada, et abielu võib aja jooksul täiendada uute meeste ja naistega, aga ta on ikkagi abielu koos kõigi sellest tulenevate õiguste ja kohustustega?

* Ja veel ka võrdõiguslikkusest... Kuidas praegu naiste elukest Eestis hinnata - kas feministidel on veel tööpõldu või on neil kõik võidud võetud? Kas me oleme ühiskonnas meestega võrdselt väärtustatud? Või oleme hoopiski ennast üle hindavad, ülekvalifitseeritud bitšid, kes oma nõudmistega on valge heteromehe liigi ohtu seadnud?