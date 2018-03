Suverehvidega lumes sõitmise kogemuse puudumine, kitsad teed, vähe lumesahkasid ning soojustamata majad on peamised põhjused, miks Inglismaal valitseb kaos juba siis, kui väljas vaid mõni külmakraad ja lund vaid mõni sentimeeter. Samuti paisutab meedia inimestes paanikat seal veel enne, kui külm ja lumi kohale jõuavad. Inglismaal elavad eestlased räägivad, miks sealne elu vähegi talvistes oludes seisma jääb ning kas ja kuidas on kaos nende elu mõjutanud.

Eestis elavad eestlased võivad ju Ühendkuningriikides valitsevast paanikast lugedes üleolevalt muiata ja öelda, et kuidas sealsed inimesed siis veel meie pakasega toime tuleks. Aga selline võrdlus on ilmselgelt meelevaldne – Eestis on lumised ja külmad talved harjumuspärased, Ühendkuningriikides teatavasti on juba ka väiksed külmakraadid ja õhuke lumekirme harv nähtus, rääkimata siis veel korralikust talveilmast, mis mõnd paika eriliselt rohke lumega on praegu täitnud.

„Ma ütleks, et Eesti on 18 külmakraadi ja lumega üsna sarnane Inglismaal oleva kuue külmakraadiga, sest siin on nii niiske kliima ja tuul, mida Eestis ei kohta ja see annab ilmale korraliku karguse juurde,“ räägib Kristiina.

„Kui eestlased lähevad Aafrikasse ja hädaldavad seal 40kraadise sooja pärast, siis naerdakse kohapeal samamoodi nende üle,“ arvab Tene.