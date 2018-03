Autorollo võlausaldaja Teet Järvekülg selgitab, miks peab ta hoolimata ringkonnakohtu otsusest nõuda Autorollole tehtud kahju välja advokaat Siim Roodelt Autorollo tühjakskantimises vastutavateks poliitikuid Keit Pentus-Rosimannust ja Rain Rosimannust.

Delfi vahendab, et Järvekülje meelest on tegemist on klassikalise kantimisjuhtumiga, mille läbiviijateks on te algusest peale pidanud poliitikuid.

"Me oleme selles veendunud. Oleme ajanud seda asja soovist muuta majanduskeskonda ausamaks ja läbipaistvamaks. Paljudes teistes sarnastes asjades on piisanud kordades väiksemast tõendusmaterjalist ja vähem läbipaistvatest valedest sulide poolt, et pahategijad süüdi mõista, praegu vastutavad aga ainult tankistid," märkis Järvekülg, et selline valikuline õiglus tekitab orwellilikke küsimusi.

