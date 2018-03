1,25-kordne palk võib motiveerida paljusid öisele tööle, kuid samaaegselt tuleks võtta arvesse terviseriske, mis unerütmi häirimisega kaasnevad, kirjutab Ärileht.

Paljud kliendid võtsid rõõmuga vastu uudise, et Sikupilli Prisma on nüüdsest avatud ka öösel. Uudisesse suhtus leigemalt teenindus- ja kaubandustöötajate ametiühingu esimees Elle Pütsepp, kes küsis, kas öötöö eest makstav lisatasu ikka korvab kõiki neid terviseriske, mida öisel ajal töötamine võib endaga kaasa tuua?

Tema sõnul on kohatu võrrelda Prismat haigla või päästeametiga, kus öötöö on möödapääsmatu, sest need töötajad annavad erakorralist abi ja päästavad inimelusid. "Ma sooviksin väga, et ettevõtted tulevikus mõtleksid võrdselt nii klientide heaolule kui ka oma töötajate heaolule," ütles Pütsepp.