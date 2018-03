Tartu hämarate keldribaaride kultusesineja DJ Heiki pidas eile Riia mäel asuvas baaris "Sodiaak" suurejooneliselt sünnipäeva - Tartus omanäolise muusikaimpeeriumi loonud laulev DJ sai 40!

See võib kõlada uskumatult, aga DJ Heiki sõnul on tegu viimase (suur)üritusega talle kuulsust toonud "Sodiaagis". Mees, kelle Eesti Ekspress tituleeris Eesti halvimaks lauljaks ja kelle karjääri tipphetkeks on Raadio 2 aastalõpu edetabelis "Aastahitt" 18. kohale tõusmine, on Eesti muusika-skeenel täiesti omanäoline esineja. Laulda ta ei oska, mida ta tunnistab ka ise, kuid sellest hoolimata toovad tema üritused kokku arvestatava hulga külalisi.

Eilsel üritusel võis näha ka DJ Heiki andekaimat õpilast Leod, kes küll palus endast videot mitte teha, kuna tema senised saavutused ja temast kirjutatud lood kipuvad tema töökarjääri mõjutama. Seetõttu kasutame ka siin loos Leod ainult eesnime pidi. Tõsi, järgmisel nädalal jõuab ETV2 ekraanile Leost tehtud dokumentaalfilm "Tabamata ime", kuid sellest hoolimata lubas Leo, et tema ansambel Dark Velvet tõmbas eile enda eksistentsile joone alla. Seega võib öelda, et Leo lahkub muusikast enne suurt läbimurret.